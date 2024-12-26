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Чернышенко прокомментировал ситуацию с коррупцией в футболе

Камила Абдурахманова
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что правоохранительные органы дадут квалифицированную оценку по итогам проверки заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Поскольку информация публичная и правоохранительные органы занимаются, они дадут квалифицированную оценку. Я уверен, что такую работу ведет Российский футбольный союз. Такой же путь проходила Континентальная хоккейная лига. Есть механизмы, как сделать так, чтобы судейство было профессиональным, объективным и неподкупным», — приводит слова Чернышенко РИА «Новости».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема. Позже чиновник рассказал, что предоставил имеющиеся у него факты в правоохранительные органы.

Источник: РИА Новости
Вячеслав Федорищев
Дмитрий Чернышенко
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2
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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