Боярский — о Соболеве: «Старается, очень хочет забить, приносить пользу команде. Уверен, так и будет. Освоится, наберет форму — и прорвет»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» высказал мнение об игроках петербургского клуба.

— Когда-то вы говорили мне: «В «Зените» восхищает Азмун. Если он на лавочке, я в печали». В нынешнем составе такой футболист есть?

— Пожалуй, нет. У нас сейчас много классных исполнителей. А скамейка такая, что глаза разбегаются. На каждую позицию — по два игрока!

Мне нравится новый вратарь — Латышонок. Он и в общении приятное впечатление произвел, недавно познакомились. Глушенков великолепно начал сезон, но потом травмы подкосили. Жаль, Кассьерра играет с перепадами. То велик, то незаметен.

А Соболев, как мне кажется, от избытка желания не показывает все, на что способен. Но в нем у меня сомнений нет. Видно — парень с характером. Старается, очень хочет забить, приносить пользу команде. Уверен, так и будет. Освоится, наберет форму — и прорвет.

Соболев перешел в «Зенит» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

В этом сезоне 27-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.