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Агент Дркушича: «Находимся в постоянном контакте с «Зенитом»

Камила Абдурахманова
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Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича оценил выступление словенского футболиста в первой части сезона за «Црвену Звезду».

— Как оцените выступление Вани за «Црвену» в первой части сезона?

— У Вани было несколько хороших игр в составе «Црвены Звезды», но травмы создают для него проблемы, поэтому он не смог добиться стабильности, которая важна для любого игрока.

— Поддерживаете ли вы связь с «Зенитом»? Возможно ли, что Дркушич зимой может вернуться в петербургский клуб?

— Конечно, мы находимся в постоянном контакте с «Зенитом», но я ничего не могу сказать о его возможном возвращении, — рассказал Ратковица «ВсеПроСпорт».

В составе «Црвены Звезды» Дркушич провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт 25-летнего футболиста из Словении рассчитан с петербургским клубом до июня 2029 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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