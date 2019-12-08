Чернов надеется, что «Ростов» добьется положительного результата в матче со «Спартаком»
20:02
«Спартак» дома принимает «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России. Защитник гостей Евгений Чернов после первого тайма отказался делать прогноз на итог встречи.
— Могли повести со счетом 2:0? Рано подводить итоги, всего лишь первая половина встречи закончилась, — сказал Чернов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Постараемся также играть, чтобы добиться положительного результата. Давайте поговорим после 90 минут.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 1374Все опросы
Тедеско vs Карпин: какие санкции применит арбитр матча «Спартак» — «Ростов» к тренерам?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...