Чернов надеется, что «Ростов» добьется положительного результата в матче со «Спартаком»

«Спартак» дома принимает «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России. Защитник гостей Евгений Чернов после первого тайма отказался делать прогноз на итог встречи.

— Могли повести со счетом 2:0? Рано подводить итоги, всего лишь первая половина встречи закончилась, — сказал Чернов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Постараемся также играть, чтобы добиться положительного результата. Давайте поговорим после 90 минут.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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