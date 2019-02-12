Чернов мог играть в MLS. Но отказался из-за налогов

Агент защитника "Ростова" Евгения Чернова Олег Шигаев в своем Твиттере рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в "Филадельфию". По словам агента, клуб MLS проявлял интерес к приглашению российского футболиста.

"В продолжении темы – Евгений Чернов и MLS. Действительно, было предложение у Евгения от "Филадельфии" приехать в расположение клуба (так у них принято) для знакомства с клубом и инфраструктурой. Был предложен 4-х летний контракт. Но в связи с большими налогами в этом штате после долгих раздумий мы отказались. Женя мог оказаться первым российским футболистом в MLS..." – говорится в сообщении Шигаева.

Напомним, что 26-летний Чернов является обладателем Кубка России в составе "Тосно" и провел 11 матчей за "Зенит" в чемпионате России. Ранее он также выступал за "Томь", "Оренбург", "Химик" и "Енисей".