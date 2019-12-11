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Черевченко стал лучшим тренером декабря в РПЛ, Луценко — лучшим игроком

11:15
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко был признан лучшим тренером российской премьер-лиги в декабре. Его команда победила ЦСКА (1:0), а также разгромила «Локомотив» (4:0).

Лучшим игроком стал другой представитель тульской команды — нападающий Евгений Луценко. В двух матчах он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Лучшим голом был признан мяч полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, который он забил в ворота «Краснодара» (1:1).

Лауреаты выбирались путем голосования болельщиков, экспертов телеканала «Матч Премьер» и экспертов от российской премьер-лиги.

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