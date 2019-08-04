Черевченко отметил, что "Арсенал" хорошо сыграл в обороне в матче с "Тамбовом"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после победы в матче 4-го тура чемпионата России над "Тамбовом" объяснил, почему у туляков была всего одна замена по ходу встречи.

– В защите все получалось, а у соперника моменты были только со стандартов, – сказал Григорян в эфире канала "Матч Премьер". – Футболисты справлялись с этим. Смысла не было никого менять. Мы в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или какие-то проблемы – вопросов не было. Молчали, делали свою работу.

– "Тамбов" забивал в каждом матче до встречи с вами. Почему?

– Скажу про свою команду, у соперников есть свой тренер. Хорошо сыграли в обороне.

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