Черевченко объяснил, почему игра "Арсенала" с "Уфой" была тяжелой

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 5-го тура РПЛ с "Уфой" (1:0) назвал встречу непростой. По его словам, даже при насыщенной обороне соперника у его команды были моменты после гола после дальнего удара защитника Виктора Альвареса и рикошета.

– Игра очень тяжелая была, – сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. – Мы знали, что "Уфа" – очень организованная команда. В обороне всей командой садится на свою половину, отдают мяч сопернику. Наша проблема заключалась в том, что подходы были, а последней передачи, проникающих пасов в штрафную – пока нет. Есть, над чем работать именно в атаке. А так к ребятам вопросов нет, они отдались игре.

– По статистике – 17 ударов, 3 – в створ, но по игре было ощущение, что ударов не хватает. Почему их не исполняют те же Горбатенко, Ткачев, Чаушич?

– Причина – Альварес пробил, ему дали возможность, а во втором тайме соперник уже выскакивал на наших игроков, блокировал удары. В этом проблема. Но даже при насыщенной обороне соперника у нас были моменты, у того же Луценко. А последний момент (с промахом Банды из середины поля по пустым воротам. – Прим. "СЭ") комментировать не могу. Молодой парень, у него все впереди. (Улыбается.) (Артем Агапов)

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