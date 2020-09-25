Игорь Черевченко назначен на должность главного тренера «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Последним клубом 46-летнего специалиста был тульский «Арсенал», откуда ушел в отставку 1 июля 2020 года.

Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с Дмитрием Гунько, возглавлявшим «Химки» с августа 2020 года. Кроме того, в пятницу стало известно, что новым гендиректором клуба стал Сергей Аноних, заменивший на этой должности Александра Зайцева.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений.