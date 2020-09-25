Черевченко — новый главный тренер «Химок»
14:11
Игорь Черевченко назначен на должность главного тренера «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Последним клубом 46-летнего специалиста был тульский «Арсенал», откуда ушел в отставку 1 июля 2020 года.
Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с Дмитрием Гунько, возглавлявшим «Химки» с августа 2020 года. Кроме того, в пятницу стало известно, что новым гендиректором клуба стал Сергей Аноних, заменивший на этой должности Александра Зайцева.
«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/sentyabr/igor-cherevchenko-vozglavil-khimki/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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