Черевченко назвал «Арсенал» семьей и рассказал о неприятной травме Шамова

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:0) поблагодарил команду и болельщиков, назвал победу общей. При этом специалист рассказал о травме вратаря Егора Шамова.

— Наверное, вопрос даже не по матч. Расскажите о своих чувствах после игрового года.

— Чувства хорошие, на такой ноте закончить — две победы. Главное — забили много и не пропустили, как с ЦСКА, так и с «Локомотивом». Ребята — молодцы, в первую очередь это их заслуга. Они играют на поле, выкладываются, бьются. Так что это их победа. Ну и болельщиков, конечно, хочу поблагодарить. Они поддерживаются нас, как бы мы ни играли. Был отрезок, тяжелый для команды, но они всегда с нами. Так что это общая победа.

— Несколько слов по Шамову.

— Ситуация такая, нехорошая. Это чисто вратарская травма. Сроки восстановления — вопрос к докторам. Неприятно, конечно. До конца вчерашней тренировки оставалось 15 секунд, когда случилась такая беда с ним.

— Вратаря вынужденно поменяли, но снова сыграли на ноль. Это больше заслуга голкиперов или защита работает так, как вы хотели бы видеть?

— Это заслуга всех футболистов, всех 11 человек, а также тех, кто сидел на скамейке и был готов в любой момент выйти и помочь команде в достижении цели. Не разделяю вратарей, атаку. Для меня есть команда, это одно целое, одна семья. (Артем Агапов)