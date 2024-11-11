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Сегодня, 03:25

Черчесов повлиял на трансфер Дзюбы в «Акрон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев позвонил экс-главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову перед подписанием тольяттинским клубом форварда Артема Дзюбы.

«Конечно, пригодится!» — цитирует Legalbet Черчесова.

Дзюба сыграл за «Акрон» 6 мятчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
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9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
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Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
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Рубин – Краснодар
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Спартак

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Маркус Вендел

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Бителло

Бителло

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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