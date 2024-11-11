Черчесов повлиял на трансфер Дзюбы в «Акрон»

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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев позвонил экс-главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову перед подписанием тольяттинским клубом форварда Артема Дзюбы.

«Конечно, пригодится!» — цитирует Legalbet Черчесова.

Дзюба сыграл за «Акрон» 6 мятчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.