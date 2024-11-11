Малышев — о стажировке Мостового в «Динамо»: «Ничего страшного в этом нет»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о стажировке бывшего футболиста команды Александра Мостового в московском «Динамо». Изначально он планировал пройти стажировку в «Спартаке».

«Предлагаю закрыть тему. С огромным уважением к Александру отношусь, много лет наслаждался его игрой. Но так получилось, так сложилось, что он пошел на стажировку в «Динамо». Ничего страшного в этом нет», — цитирует «РБ СпорТ» Малышева.

Мостовой начал стажировку в московском «Динамо» 6 ноября. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.