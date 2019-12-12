Черчесов оценил уровень судейства в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» подчеркнул: чтобы оценить судейскую реформу, нужно знать содержание этих реформ и видеть, как они в реальности происходят.

— Как относитесь к затеянной РФС судейской реформе и приходу Ашота Хачатурянца? И как оцениваете уровень судейства в РПЛ в этом сезоне, когда в нашу лигу, пока частично, пришел ВАР?

— В любом чемпионате — и мы можем это видеть — не обходится без ошибок. Разница в том, что за рубежом ВАР работает на всех матчах, и это минимизирует грубые ошибки, тогда как у нас видеоассистенты пока есть только на двух встречах в туре. Это не до конца системно. Но эти полгода ушли на наработку опыта, который дальше пригодится уже в больших масштабах. Придет время, когда ВАР будет во всех играх.

Что же касается судейской реформы, скажу так: знаю, кто будет реформировать, но не знаю — как. Для более четких оценок нужно знать содержание этих реформ и видеть, как они в реальности происходят. Ведь нужны не только реформы, но и правильное их претворение. (Игорь Рабинер)

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