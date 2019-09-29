Чепчугов отреагировал на интервью Сафонова

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на интервью российского агента Алексея Сафонова, которое он дал «СЭ». По словам голкипера, выступавшего последнее время за «Енисей», про него рассказали неправду.

Напомним, Сафонов говорил о том, почему у Чепчугова не сложилась карьера: «Чепчугов может дочке показать армейскую лавку: «Смотри, как отполирована. Моя работа, я здесь десять лет отсидел». Ему-то говорили — Акинфеев через полгода уйдет. А как только Чепчугов пришел, Акинфеев сразу новый пятилетний контракт с ЦСКА подписал. А наш Сережа просто угробил карьеру».

— Алексей Сафонов! Басни эти ни к чему! Вы хотите откровенный разговор? Действительно ? С уважением, Сергей!, — написал Чепчугов в Instagram.

Отметим, что 13 февраля 2018 года «Енисей» отзаявил голкипера.

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