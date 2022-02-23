Чепчугов объяснил, почему разделся до нижнего белья в мороз

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с «СЭ» рассказал, почему разделся до нижнего белья в мороз.

— Вы недавно разделись до нижнего белья в мороз и выложили этот перфоманс в вашу социальную сеть. Для чего это было сделано?

— Когда я увидел грустную и страдающую Адель (певица. Прим. — «СЭ») , то я ее таким образом поддержал! Истинно говорю вам, пусть улыбается.

— Что ответите хейтерам, которые говорят, что вам нужно лечиться?

— Когда души ваши излечу, тогда познаете и узрите мою сущность!