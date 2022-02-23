Чепчугов объяснил странные посты в Instagram: «Говорю не от себя, а от Бога»

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил странные посты в Instagram.

— Что за трэш творится в вашем Instagram?

— Разделение моей души и любви, деятелей политических, приведёт к совершенству, данное от Бога. Ибо говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам!

— Может, вам не хватает внимания? В чем проблема?

— Людям не хватает веры в Бога, а когда придет — будут ли готовы?