Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ, информирует сайт РФС.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится в субботу, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, обслужит бригада Виталия Мешкова.

26 февраля (суббота)

«Нижний Новгород» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артём Любимов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Сочи» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Николай Иванов.

27 февраля (воскресенье)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Максим Ковалёв; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

28 февраля (понедельник)

«Зенит» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.