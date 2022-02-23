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Виталий Мешков назначен на матч «Спартак» — ЦСКА

Арбитр Мешков обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ, информирует сайт РФС.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится в субботу, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, обслужит бригада Виталия Мешкова.

26 февраля (суббота)

«Нижний Новгород» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артём Любимов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Сочи» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Николай Иванов.

27 февраля (воскресенье)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Максим Ковалёв; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

28 февраля (понедельник)

«Зенит» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

Источник: https://rfs.ru/news/215320
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мешков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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 10 1 2
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Спартак

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