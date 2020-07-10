Чемпионский перформанс болельщиков «Зенита» в акватории Невы
10 июля 2020, 19:04
«Зенит» на своем официальном YouTube-канале опубликовал видео перформанса, посвященного победе питерского клуба в чемпионате России.
«Зенит» — чемпион России в шестой раз. Петербуржцы взяли золото за четыре тура до конца сезона, и это новый рекорд РПЛ. До этого чемпионство оформляли максимум за три матча до завершения чемпионата.
За 28 лет существования чемпионата России шесть команд выигрывали золотые медали.
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