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Челикович — о стычке Абаскаля и Бериши: «У Бернарда не было дурных намерений»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал эпизод с участием форварда Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ (2:1).

«Не знаю, что случилось в том известном моменте в матче против «Спартака». Но я уверен, что у Бериши не было никаких дурных намерений. Я его прекрасно знаю, он отличный парень и никогда намеренно не стал бы делать чего-то плохого, он просто проявлял свои эмоции», — приводит слова Челиковича «РБ Спорт».

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yasmin-chelikovich-u-berishi-ne-by-lo-durny-h-namerenij/
Бернард Бериша
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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