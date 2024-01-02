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Титов — о планах на 2024 год: «Надеюсь, что этот год будет лучше предыдущего»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился планами на 2024-й год.

«У меня цели на 2024 год — идти вперед. Надеюсь, что этот год будет лучше предыдущего, как бы это банально не звучало, — приводит слова экс-игрока сборной России Metaratings.ru. — В 2024 году много юбилеев у родственников. Самое главное, что дети и внуки живы, здоровы и радуют. В спортивном плане я не ставлю себе цель что-то выиграть. У меня все идет своим чередом, радуюсь жизни. Рад, что у меня есть такие друзья, и не только спортсмены и футболисты. Радуюсь каждому дню и месяцу, новым поездкам, где можем обсудить наши дальнейшие планы. Не люблю загадывать, все идет поэтапно».

47-летний Титов — шестикратный чемпион России, рекордсмен по числу матчей за «Спартак» в РПЛ (327). С 2015 по 2017 год работал помощником главного тренера красно-белых, в 2017-2019 годах ассистировал Дмитрию Аленичеву в «Енисее».

Источник: Metaratings.ru
Егор Титов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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