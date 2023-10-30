Чанов оценил роль Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром»

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче с лидером чемпионата РПЛ «Краснодаром».

«Если вратарь сыграл «на ноль», то команда в любом случае заработает очки. Поэтому я согласен с тем, что заслуга Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром» велика. Игорь очередной раз доказал всем сомневающимся, что играет на высоком уровне. Еще до матча я считал, что если армейцы забьют и не будут допускать ошибки в центральной зоне, то «Краснодар» может уехать из Москвы без очков. Так и получилось», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 28 очками сохраняет лидерство.