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Сегодня, 15:03

Чанов оценил роль Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче с лидером чемпионата РПЛ «Краснодаром».

«Если вратарь сыграл «на ноль», то команда в любом случае заработает очки. Поэтому я согласен с тем, что заслуга Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром» велика. Игорь очередной раз доказал всем сомневающимся, что играет на высоком уровне. Еще до матча я считал, что если армейцы забьют и не будут допускать ошибки в центральной зоне, то «Краснодар» может уехать из Москвы без очков. Так и получилось», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 28 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11262359-chanov-ocenil-rol-akinfeeva-v-pobede-cska-nad-krasnodarom.html
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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