Чалов: «В «Базеле» очень любят Хабиба и Хасбика»

Чалов рассказал, что в «Базеле» очень любят Хабиба и Хасбика

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о том, что в «Базеле» все любят Хабиба Нурмагомедова и Хасбика. Российский форвард в прошлом сезоне играл в Швейцарии на правах аренды.

— Ты в раздевалке «Базеля» включал трек: «Ауфф, выкатывается со дворов».

— Это не я ставил, а они мне! Они же знают русские песни из тик-тока. Я обалдел, когда впервые услышал! Еще в тренажерном зале как-то включили музыку, под которую Хабиб на бои выходил. Слов никто не знал, но все подпевали. Хабиба там, конечно, все очень любят. И Хасбика, ха-ха!