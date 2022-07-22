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Сегодня, 06:30

Чалов: «В «Базеле» очень любят Хабиба и Хасбика»

Чалов рассказал, что в «Базеле» очень любят Хабиба и Хасбика
Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о том, что в «Базеле» все любят Хабиба Нурмагомедова и Хасбика. Российский форвард в прошлом сезоне играл в Швейцарии на правах аренды.

— Ты в раздевалке «Базеля» включал трек: «Ауфф, выкатывается со дворов».

— Это не я ставил, а они мне! Они же знают русские песни из тик-тока. Я обалдел, когда впервые услышал! Еще в тренажерном зале как-то включили музыку, под которую Хабиб на бои выходил. Слов никто не знал, но все подпевали. Хабиба там, конечно, все очень любят. И Хасбика, ха-ха!

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
Федор Чалов
Футбол
ФК Базель
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Хабиб Нурмагомедов
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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