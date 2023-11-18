Чалов — об интересе из Европы: «Я об этом ничего не знаю»

Форвард сборной России и ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о слухах про переход в европейский клуб.

«Не слежу за новостями о том, что интерес стал ниже. Понятно, что без больших турниров болельщикам не так интересно смотреть. Но думаю они все равно скучают по играм сборной. Была ли летом возможность уехать в Европу? Я об этом ничего не знаю. Это нужно разговаривать с клубом», — сказал Чалов.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам для развития уезжать за границу.