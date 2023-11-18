Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:42

Чугунов высказался о выступление «Факела» в первом круге РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов прокомментировал выступление воронежского «Факела» в первом круге чемпионата России.

«У «Факела» есть люди, которые звезд с неба не хватают, но у них есть определенный уровень. Будем говорить, такой же, как практически во всех остальных командах чемпионата. В Воронеже собрались ребята, нигде раньше особо не светившиеся. Там играет мой воспитанник Ильнур Альшин из «Школы бразильского футбола в России». Я знаю его хорошо и с ним общаюсь. Я ему говорю, что у него есть качества и он может еще прибавлять. В «Факеле» в последнее время тренеры-мотиваторы. Пришел Евсеев — и что-то дал каждому, кто недоигрывал в обороне. Пришел Ташуев — тоже что-то дал. Футболисты все время растут, когда в них верят. Можно сравнить «Факел» с «Крыльями Советов», где вроде неизвестные молодые игроки, но футбольные, мотивированные и обучаемые. Поэтому выходит, что дисциплина и порядок бьют класс», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

Он также отметил, что у «Факела» боевая и сплоченная команда.

«Я Ташуева так не знаю, но видно, как он общается с футболистами, что они верят ему. Сейчас футбол такой, все одинаковые. Многое зависит от эмоционального отношения, от обстановки. «Факел» получает радость сам и дарит ее болельщикам. Сколько людей в Воронеже на трибуны ходит! Как когда-то на «Кубань». Помните, игроков «Ростова» называли мужиками? Потому что они выходили, бились, сражались. И в Воронеже сейчас тоже мужики играют», — добавил Чугунов.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005458038_eks-igrok_kubani_chugunov_v_fakele_igrayut_mujiki_kak_ranshe_v_rostove
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Врач Шветский рассказал о попытках связаться с Зеппельтом
Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко в розыск
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов — об интересе из Европы: «Я об этом ничего не знаю»

«Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным, два игрока «Урала» в их сфере интересов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости