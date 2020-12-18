Чалов прокомментировал хет-трик в ворота «Ростова»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своем хет-трике в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мог забить еще, — цитирует пресс-служба клуба Чалова. — Большое спасибо, хотели порадовать всех своих. Надеюсь, у нас это получилось. Уходим в отпуск в хорошем настроении.



Красивый первый гол? Играл по моменту. Наигранная ли комбинация в голе после аута? Да. Получилось суперидеально для меня, оставалось только закатить мяч в ворота. Не обидно ли, что поймал кураж и наступила зимняя пауза? На самом деле все ребята подустали, нужно отдохнуть и со свежей головой уже заходить в весеннюю часть. Помню ли, кому забивал последний гол? «Ростову» и забивал, не знаю, совпадение или нет. Какой матч запомнился в 2020 году? Сегодняшний».

ЦСКА после 19 туров занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.