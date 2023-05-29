РПЛ объявила имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему нападающему сезона-2022/2023.

В финал по итогам голосования болельщиков вышли форвард ЦСКА Федор Чалов, нападающий «Спартака» Квинси Промес и футболист «Зенита» Малком.

Сообщается, что бонусный балл за победу в голосовании болельщиков получит Промес.

Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего форварда сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.