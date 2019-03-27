Чалов будет работать с британским агентством Base Soccer Agency

Форвард ЦСКА Федор Чалов начал сотрудничество с Base Soccer Agency - британским агентством, базирующимся в Лондоне. Об этом компания сообщает в своем Инстаграме. Запись содержит совместную фотографию Чалова с представителями агентства.

- Мы рады приветствовать Федора Чалова в Base Soccer, - говорится в сообщении. - С нетерпением ждем начала работы с одним из самых ярких талантов в футболе.

20-летний Федор Чалов в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 12 мячей при пяти голевых передачах. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

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