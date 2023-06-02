Экс-защитник «Рубина» Александров — о выходе в РПЛ: «Не могу сказать, что рад за них»

Защитник «Пари НН», экс-футболист «Рубина» Виктор Александров прокомментировал корреспонденту «СЭ» выход казанской команды в РПЛ.

«Это наш будущий соперник, поэтому не могу сказать, что я рад за них. Из академии там не осталось ребят. Но хорошо, что такой великий клуб вернулся в РПЛ», — сказал Александров «СЭ».

27 мая «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.