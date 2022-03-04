Грушевский доволен работой селекционного отдела ЦСКА
Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о селекционном отделе команды.
«На мой взгляд, очевидно, что в этот раз селекция сработала на пять с плюсом, — приводит слова Грушевского Betonmobile. — Я не знаток селекции и не член руководства клуба ЦСКА, чтобы оценивать, реабилитировались ли они за неудачи в 2020 году или нет. С другой стороны, про провал 2020 года сейчас можно сказать, что только аргентинец Гайч какой-то тотальный и безоговорочный провал, а Фукс-то, оказывается, «Жив курилка!», вполне себе. Дай Бог ему еще лет 20-30 так за армейцев поиграть. Хотя, в нынешней ситуации лучше апеллировать менее кроткими сроками.
Поэтому, будем надеяться, что уцелеют наши легионеры, и говоря наши, я подразумеваю не только иностранцев из ЦСКА, а из всех клубов. Очень надеюсь, что они останутся, но тут все так зыбко и непредсказуемо, что тут я уж точно от прогнозов откажусь.
О четырех новых приобретениях пока исключительно положительные эмоции. Языджи такой «фантазист», а-ля Хонда, Дзагоев, Карраскаль нам напоминает Карвальо его лучших времен. Да, конечно, это все хорошие усиления. печально, что постоянным игроком является только Медина, остальные игроки, увы, в аренде, Гбамен без опции выкупа. Вообще не хочу даже говорить сейчас об арендах, выкупах, это сейчас невозможно».
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 33 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7