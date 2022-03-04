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Сегодня, 22:50

Грушевский доволен работой селекционного отдела ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о селекционном отделе команды.

«На мой взгляд, очевидно, что в этот раз селекция сработала на пять с плюсом, — приводит слова Грушевского Betonmobile. — Я не знаток селекции и не член руководства клуба ЦСКА, чтобы оценивать, реабилитировались ли они за неудачи в 2020 году или нет. С другой стороны, про провал 2020 года сейчас можно сказать, что только аргентинец Гайч какой-то тотальный и безоговорочный провал, а Фукс-то, оказывается, «Жив курилка!», вполне себе. Дай Бог ему еще лет 20-30 так за армейцев поиграть. Хотя, в нынешней ситуации лучше апеллировать менее кроткими сроками.

Поэтому, будем надеяться, что уцелеют наши легионеры, и говоря наши, я подразумеваю не только иностранцев из ЦСКА, а из всех клубов. Очень надеюсь, что они останутся, но тут все так зыбко и непредсказуемо, что тут я уж точно от прогнозов откажусь.

О четырех новых приобретениях пока исключительно положительные эмоции. Языджи такой «фантазист», а-ля Хонда, Дзагоев, Карраскаль нам напоминает Карвальо его лучших времен. Да, конечно, это все хорошие усиления. печально, что постоянным игроком является только Медина, остальные игроки, увы, в аренде, Гбамен без опции выкупа. Вообще не хочу даже говорить сейчас об арендах, выкупах, это сейчас невозможно».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 33 очка. 

Источник: https://betonmobile.ru/grushevskiy-v-etot-raz-selektsiya-tsska-srabotala-na-pyat-s-plyusom

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

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1.73

Ф1 (0)

20%

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ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Зенит

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