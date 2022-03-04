Грушевский доволен работой селекционного отдела ЦСКА

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о селекционном отделе команды.

«На мой взгляд, очевидно, что в этот раз селекция сработала на пять с плюсом, — приводит слова Грушевского Betonmobile. — Я не знаток селекции и не член руководства клуба ЦСКА, чтобы оценивать, реабилитировались ли они за неудачи в 2020 году или нет. С другой стороны, про провал 2020 года сейчас можно сказать, что только аргентинец Гайч какой-то тотальный и безоговорочный провал, а Фукс-то, оказывается, «Жив курилка!», вполне себе. Дай Бог ему еще лет 20-30 так за армейцев поиграть. Хотя, в нынешней ситуации лучше апеллировать менее кроткими сроками.

Поэтому, будем надеяться, что уцелеют наши легионеры, и говоря наши, я подразумеваю не только иностранцев из ЦСКА, а из всех клубов. Очень надеюсь, что они останутся, но тут все так зыбко и непредсказуемо, что тут я уж точно от прогнозов откажусь.

О четырех новых приобретениях пока исключительно положительные эмоции. Языджи такой «фантазист», а-ля Хонда, Дзагоев, Карраскаль нам напоминает Карвальо его лучших времен. Да, конечно, это все хорошие усиления. печально, что постоянным игроком является только Медина, остальные игроки, увы, в аренде, Гбамен без опции выкупа. Вообще не хочу даже говорить сейчас об арендах, выкупах, это сейчас невозможно».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 33 очка.