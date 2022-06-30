В «Зените» заявили, что надеются сохранить остальных иностранцев в клубе

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможность ухода кого-то еще из легионеров клуба.

Вчера, 29 июня, сине-бело-голубые отпустили нападающего Юри Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс».

«Будем надеется, что остальные легионеры останутся. Мы работаем над тем, чтобы все остались и команды стала сильнее. Слухи про отъезд Барриоса? Ничего не знаю про это. Он здесь. Мы на него рассчитываем», — сказал Оливейра «СЭ».

22 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.