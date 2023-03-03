Кавазашвили: «Промес старается для России, приносит радость нашему народу, а ему отказывают в гражданстве»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ в выдаче паспорта РФ полузащитнику Квинси Промесу из-за уголовного дела в Нидерландах.

«Я не могу осуждать действия федеральных органов Российской Федерации, но могу высказать свое мнение. Любая просьба со стороны иностранного гражданина о предоставлении гражданства РФ, прежде всего должна рассматриваться нашими властями, исходя из его поведения в нашей стране. Промес старается для России, прекрасно выполняет свои профессиональные качества, приносит радость нашему народу, а ему отказывают в гражданстве. Отказывают за то, что в Голландии есть незавершенные юридические процессы. Я думаю, что отказ было давать преждевременно», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.