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Сегодня, 23:09

Бывший врач «Спартака» Зоткин предположил, что Дзюба психологически устал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал информацию о том, что 34-летний форвард Артем Дзюба пропустит второй подряд матч «Локомотива».

«Может ли с Дзюбой быть что-то серьезное? Надо находиться внутри команды, чтобы понимать, что происходит. Все может быть. А может, он устал психологически. Могут ли проблемы со здоровьем связаны с тем, что Дзюба не прошел полноценные зимние сборы? Этот вопрос нельзя сбрасывать со счетов. У всех спортсменов, как бы они долго ни тренировались, на протяжении всего сезона появляются и подъемы, и спады. Врачам команды и тренеру надо за этим следить. Летом ему исполнится 35 лет? Ну и что? Некоторые профессионалы играют до 39. Самое главное, чтобы его физически хватало на то время, на которое рассчитывает главный тренер. Такого мощного нападающего можно выпустить во втором тайме. Он прикроет мяч и отдаст пас, с которого забьют гол. Он хорошо это делает. Дай бог ему здоровья, чтобы он еще мог играть», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-zotkin-propusk-dzyuboj-vtorogo-podryad-matcha-vozmozhno-on-ustal-psihologicheski/
Артем Дзюба
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1
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
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 Факел 27 5 12 10 34-45 27
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 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
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 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
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