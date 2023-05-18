Шавло: «Не вижу смысла «Спартаку» покупать футболиста за 15-20 миллионов евро»

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что «Спартак» планирует купить футболиста за 15-20 миллиона евро.

«Думаю, это все слухи про игрока, которого хочет подписать «Спартак» за 15-20 миллиона евро. Не вижу смысла покупать дорогостоящего футболиста, тем более «Спартак» не играет в еврокубках. Не думаю, что это правда», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать статусного футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.