«Гремио» намерен арендовать Ду Кейроса у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию, сообщает Globo.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Гремио», который хочет арендовать полузащитника. Ожидается, что игрок прибудет в Бразилию на следующей неделе, где пройдет медобследование.

Ранее сообщалось, что трансфер Ду Кейроса в «Васко Да Гама» может сорваться из-за санкций США.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 матчей за «Зенит» и отметился одним голом.