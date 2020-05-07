Бывший врач «Спартака»: «Данные о числе умерших от коронавируса не корректны»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов считает, что статистика по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве не совсем корректна.

— Две недели назад в интервью «СЭ» вы сказали про коронавирус следующее: «Никакая это не пандемия, а обычная сезонная вспышка вирусной инфекции. Такие были и будут, ничего в них страшного нет. Главное — без паники!» Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе число заболевших уже составляет примерно 300 тысяч человек. В больницу попал и владелец «Спартака» Леонид Федун. Вы не поменяли свою точку зрения?

— В первую очередь хочется пожелать скорейшего выздоровления Леониду Арнольдовичу! Но я своего мнения не поменял. Считаю, это все равно не пандемия. Возможно, это вспышка вируса, которая приближается к эпидемиологическому порогу. Очень много вокруг этой темы страхов, спекуляций, паники.

Считаю, что в статистику попадают люди, которые могут переболеть бессимптомно, либо очень легко переболеть. И это меня как врача совершенно не устраивает.

— Почему?

— Потому что бессимптомное носительство, если бы не вся эта паника и шумиха, происходит каждый год. Коронавирус ведь известен давно. Это не новинка. Просто он все время изменяется и мутируется. Если бы мы и раньше проводили тестирование, то и тогда бы получали в зимний-весенний период примерно такую же статистику, закрывали бы предприятия и так далее.

И я с этим совершенно не согласен. Интерпретация данных, на мой взгляд, искажена и не корректна по своей сути. Так же, как и интерпретация количества умерших. Если у человека подтверждается тест, но он умирает не от коронавируса, а от другого тяжелого заболевания, которым страдал, возможно, половину своей жизни, то он почему-то попадает в статистику жертв коронавируса. Мне это непонятно. Я с этим не согласен! Люди часто путают понятия смертности и летальности. Общая смертность по большому счету не изменилась.

— Вы считаете, что идти сдавать тесты на коронавирус, если у тебя нет явных симптомов, — лишнее?

— Да. Я в данном случае приветствую шведско-белорусский путь. Там считают, что если определенная часть страны переболеет вирусом, то произойдет иммунизация населения. И все в итоге образуется.

— Но ведь без тестирования увеличивается риск смертей.

— Как и при любой вирусной инфекции. Не больше, не меньше. (Виталий Айрапетов)