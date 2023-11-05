Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:59

Рианчо: «Помню, что Рассказов был хорошим человеком и профессионалом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о защитнике Николае Рассказове, с которым работал в 2018 году.

«У меня хорошие воспоминания о Рассказове. Николай всегда был отличным профессионалом, дисциплинированным и стремящимся к обучению. Его физический потенциал был очень велик, ему приходилось соревноваться с опытными товарищами по команде, легендами российского футбола, — приводит слова испанского специалиста metaratings.ru. — Он никогда не сдавался и не впадал в уныние. Он играл с полной отдачей, а если не попадал в состав, то тренировался еще усерднее».

63-летний Рианчо в 2018 году работал ассистентом главного тренера «Спартака», а 22 октября 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда сыграла 6 матчей во всех турнирах (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения).

Воспитанник московского «Спартака» Рассказов перешел в «Крылья Советов» в качестве свободного агента в начале этого года.

25-летний защитник провел в чемпионате России-2023/24 12 матчей за «Крылья Советов», забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-o-nikolae-rasskazove-v-spartake-on-nikogda-ne-sdavalsya-i-ne-vpadal-v-unynie-302350/
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
1
0
Читайте также
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости