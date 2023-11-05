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Сегодня, 15:56

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

Алина Савинова
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Игроки «Краснодара» и «Крыльев Советов».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 16-й минуте встречи открыл нападающий «быков» Джон Кордоба. Преимущество хозяев увеличил Олакунле Олусегун на 73-й минуте. На 85-й минуте форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский отыграл один мяч. Этот гол стал для 27-летнего футболиста первым в РПЛ за самарскую команду.

«Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Крылья» сохраняют третью строчку (22 очка).

11 ноября «быки» на выезде сыграют против «Зенита». Самарская команда в этот же день на своем поле примет «Урал».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Крылья Советов
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
4
33
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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