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16 августа, 17:34

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор»

Каррера отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

Сегодня, 16 августа спортивный директор турецкого клуба подтвердил, что ведутся переговоры с российским форвардом.

«Думаю, Артем Дзюба сделает правильный выбор, если перейдет в «Адана Демирспор». Ему есть что доказывать. Артем сейчас невероятно мотивирован, чтобы приносить результат и показать себя. Турция — новый вызов в карьере Дзюбы. Будет любопытно посмотреть на него там», — приводит Sport24 слова Карреры.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Адана Демирспор» предложил 33-летнему Дзюбе контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год.

Артем Дзюба
Массимо Каррера
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
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Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

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Лео Гогличидзе

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