Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

Сегодня, 16 августа спортивный директор турецкого клуба подтвердил, что ведутся переговоры с российским форвардом.

«Думаю, Артем Дзюба сделает правильный выбор, если перейдет в «Адана Демирспор». Ему есть что доказывать. Артем сейчас невероятно мотивирован, чтобы приносить результат и показать себя. Турция — новый вызов в карьере Дзюбы. Будет любопытно посмотреть на него там», — приводит Sport24 слова Карреры.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Адана Демирспор» предложил 33-летнему Дзюбе контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год.