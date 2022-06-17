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Талалаев — об Уткине: «Ахмат» найдет другого перспективного парня и сделает его звездой»

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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал переход полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара» в «Ростов». В прошедшем сезоне 22-летний игрок выступал в грозненском клубе на правах аренды.

«Мы приложили все усилия, чтобы оставить Даниила Уткина у нас, но футболист сделал свой выбор, — цитирует Metaratings.ru Талалаева. — Он поехал играть домой и к тренеру сборной, это надо учитывать при его выборе. Он мне позвонил и поблагодарил за совместную работу и сказал, что его выбор — поехать домой и сыграть там, где он вырос».

В сезоне-2021/22 Уткин провел за «Ахмат» 29 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Хороший ли выбор «Ростов»? Я не готов говорить за другие команды, желаю ему удачи, он реализовал себя. Мне очень понравилось с ним работать, а мы найдем другого молодого перспективного парня, который не попадает в состав большого клуба и сделаем его звездой нашей сборной», — заявил Талалаев.

«Ахмат» занял 7-е место в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ, «Ростов» стал 9-м.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavnyy-trener-akhmata-talalaev-my-prilozhili-vse-usiliya-chtoby-ostavit-utkina-1291597/
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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