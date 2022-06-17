Талалаев — об Уткине: «Ахмат» найдет другого перспективного парня и сделает его звездой»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал переход полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара» в «Ростов». В прошедшем сезоне 22-летний игрок выступал в грозненском клубе на правах аренды.

«Мы приложили все усилия, чтобы оставить Даниила Уткина у нас, но футболист сделал свой выбор, — цитирует Metaratings.ru Талалаева. — Он поехал играть домой и к тренеру сборной, это надо учитывать при его выборе. Он мне позвонил и поблагодарил за совместную работу и сказал, что его выбор — поехать домой и сыграть там, где он вырос».

В сезоне-2021/22 Уткин провел за «Ахмат» 29 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Хороший ли выбор «Ростов»? Я не готов говорить за другие команды, желаю ему удачи, он реализовал себя. Мне очень понравилось с ним работать, а мы найдем другого молодого перспективного парня, который не попадает в состав большого клуба и сделаем его звездой нашей сборной», — заявил Талалаев.

«Ахмат» занял 7-е место в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ, «Ростов» стал 9-м.