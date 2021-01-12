Бывший топ-менеджер «Локо»: «С Кокориным и Кузяевым обо всем договорились, но в последний момент опустился шлагбаум»
Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о том, почему сорвались трансферы Далера Кузяева и Александра Кокорина.
— Кокорин. Вы были за этот вариант?
— Да. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всем договорились. Но в последний момент не получилось.
— Сработала политическая воля?
— Наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит.
— Кузяев — та же история?
— Практически, да. Тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось.
— Такое только в России возможно?
— Я за границей не работал, трудно судить. Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум.
— Наблюдая, как выступает Кокорин за «Спартак», не возникало мыслей: и слава богу, что не получилось?
— С учетом его травм и игры за красно-белых появлялась мысль: что ни делается — к лучшему.
(Константин Алексеев)
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