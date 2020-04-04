РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший спортдиректор «Локо» — о желании Хеведеса уехать в Германию

01:00
Бенедикт Хеведес. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бенедикт Хеведес. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» рассказал, почему защитник Бенедикт Хеведес хотел перейти в «Кельн».

— Если мотивация Крыховяка и Фарфана очевидна, то как с ней у Хеведеса после того, как зимой его не отпустили в «Кельн»?

— Бене — образцовый профессионал. Он никогда не будет играть спустя рукава или демонстрировать недовольство чем-то. Причины его желания перебраться в Германию не связаны с «Локомотивом» или Россией — они исключительно семейные. Со спортивной точки зрения Хеведес чувствует себя комфортно, но у него маленький ребенок, хочется быть поближе к родному дому. Кельн был бы идеальным вариантом — это совсем рядом с Гельзенкирхеном. Переход не состоялся, но Бене и дальше будет на высоте в «Локомотиве», даже не сомневайтесь. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир