Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о перспективах перехода в топ-чемпионат Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

— Кто из «Локомотива» может уехать в топ-чемпионат? Алексей Миранчук, которого зимой хотел арендовать «Милан», Баринов?

— Начну с того, что мне не хотелось бы, чтобы сильные футболисты покидали «Локомотив». Если же рассуждать, то Алексей уже на грани в плане перехода в топ-клуб. Сколько ему, уже исполнилось 25? Осенью будет? Немного времени еще есть, но ведущие команды в 26-27 лет уже вряд ли станут брать, они рассматривают ребят помоложе, с потенциалом роста. В более солидном возрасте — только уже готовых звезд. Позднее варианты для Миранчука еще, наверное, будут, но уже в клубах поскромнее. Однако нет сомнений, что он может выступать в каком-нибудь топ-чемпионате. Как и более молодой Баринов. Этот полузащитник мне очень нравится. Дмитрий много научился у Игоря Денисова, в этом плане ему повезло со старшим товарищем. На позиции опорника важен опыт, его Баринову еще чуть-чуть не хватает, но он действует все более зрело. (Константин Алексеев)