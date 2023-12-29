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Камоцци: «Возвращение в Россию будет лучшим вариантом для Азмуна»

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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о будущем форварда «Ромы» Сердара Азмуна.

«Вероятно, возвращение в Россию на данном этапе будет лучшим вариантом для Азмуна, так как в «Роме» он почти не получает игровой практики», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Азмун сыграл 12 матчей «Рому», провел на поле в сумме 225 минут и забил 1 гол. Портал Transfermakt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Иранец выступал в России с января 2013 года и покинул страну в январе 2022 года. В РПЛ нападающий провел 208 игр, в которых забил 85 мячей и отдал 38 голевых передач. В России футболист играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

Вместе с «Зенитом» 28-летний форвард четыре раза выигрывал чемпионат России.

Источник: РБ Спорт
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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