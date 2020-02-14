Шахруди Дадаханов: «Отдал за Семака 800 тысяч долларов»

Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.

— Это же вы заполучили Семака для ЦСКА?

— Да. Нудно, тоскливо и долго торговался с Аль-Халиди — в итоге отдал баснословные для того времени деньги. 800 тысяч долларов! Однокомнатная квартира на Ленинском проспекте стоила «десятку».

— Просил сколько?

— Заломил больше миллиона. Можно было плюнуть на эту сделку — но чем больше мы смотрели на Семака, тем лучше понимали: надо срочно брать! При любом раскладе!

— Кто в том ЦСКА был самым высокооплачиваемым игроком?

— Семак.

— У Шустикова, вернувшегося из Испании, зарплата была 10 тысяч долларов в месяц. У Семака — 15?

— Может, и побольше.

— Когда Варламов перешел в ЦСКА из «КАМАЗа», ему дали 110 тысяч долларов. 50 — подъемные, 60 — на покупку трехкомнатной квартиры. Для вас подобные цифры были в порядке вещей?

— Да. Не мы придумали эти правила игры. Так работали все российские клубы, которые боролись за медали. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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