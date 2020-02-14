Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал, как армейцы и «Локо» дали Левникову-старшему по пять тысяч долларов перед финалом Кубка

Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», приоткрыл подробности финала Кубка России. 21 мая 2000 года армейцы встречались с «Локомотивом» и уступили в дополнительное время 2:3.

— Есть судья, которому не подадите руки?

— Возможно, Левникову-старшему. На него обида осталась.

— Это что за матч?

— 2000 год, ЦСКА — «Локомотив», финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива» сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов. Чтобы судил честно. А он...

— Прибил?

— Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться желтой. Были у него еще ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили.

— Вернул вам пять тысяч?

— Смеетесь? Конечно, нет!

— После матча заглянули в судейскую?

— Нет. Я в раздевалку «Локомотива» зашел, поздравил с победой игроков, Семина, Филатова. В ЦСКА на меня тогда многие ополчились. Мол, какие поздравления сопернику, когда такое судейство?

— Что отвечали?

— Нужно уметь проигрывать. Работа Левникова — это уже наш с ним вопрос, при чем здесь «Локомотив»? Раз он победил, значит, был сильнее. Ну а мы, получается, что-то упустили. (Юрий Голышак, Александр Кружков)