«Нам нужна была крепкая встряска, а не деньги!» Бывший президент ЦСКА Дадаханов объяснил, почему оштрафовал футболистов после поражения от «Мольде» в 1999 году

Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», объяснил, почему оштрафовал футболистов своей команды после поражения от «Мольде» в 1999 году. В матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов армейцы проиграли 0:4 и не смогли пробиться в основной турнир.

— Игроки ЦСКА попали на колоссальные штрафы. Ваша идея?

— Учредителей. Но я поддержал.

— Почему?

— Потому что играли отвратительно! А я когда-то мальчишкой пришел в дзюдо — и привык выкладываться. Не пижонить. Если пижонишь — будешь наказан. Мы считали, что этими штрафами команду перевоспитаем. Нам нужна была крепкая встряска, а не деньги!

— Вы объявляли команде?

— Уже в Москве объявил Трубицын, акционер. Поначалу никакой реакции от футболистов не было. Проглотили, ни один не спорил, не орал: «Верните мои деньги!» Революционеров не нашлось. Понимали — провинились.

— Вы и сейчас полагаете, что правильно сделали?

— Не знаю. Двойственные чувства. Сегодня усомнился бы — стоит ли так жестко... Можно было ограничиться другими суммами.

— Новосадов потерял 54 тысячи долларов, Семак — 44, Варламов — 30. Для 1999 года — огромные деньги.

— Да. Но они же могли их заработать? Так почему не заработали? Не захотели!

— По словам игроков — как раз-таки заработали. Это были премиальные за 1998-й.

— Бросьте. За 1998-й и победную серию с ними рассчитались. Иначе началась бы буза. Это были совершенно разные финансовые потоки. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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