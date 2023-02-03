Смородская: «Согласна со словами Селюка, что пока Леонченко не уберут в «Локо» ничего не изменится»

Смородская считает, что пока «Локомотив» не уберет гендиректора Леонченко, результаты команды не изменятся

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о словах футбольного агента Дмитрия Селюка о генеральном директоре «железнодорожников» Владимире Леонченко.

«Я согласна с утверждением, что пока Леонченко не уберут с должности, ничего не изменится. Леонченко не находится у руля, он работает подписантом. Но подписант зачем-то нужен. Поэтому нормальной работы ждать не приходится. У Бориса Ротенберга нет опыта офисной работы. Его кандидатура не кажется подходящей.

Когда ждать снятия? Никогда. Я не жду никаких перемен в «Локомотиве» и отчаялась. Все будет очень плохо», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В этом сезоне РПЛ «Локо» с 13 очками идет на 14-м месте.