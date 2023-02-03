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Смородская: «Согласна со словами Селюка, что пока Леонченко не уберут в «Локо» ничего не изменится»

Смородская считает, что пока «Локомотив» не уберет гендиректора Леонченко, результаты команды не изменятся
Руслан Минаев
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о словах футбольного агента Дмитрия Селюка о генеральном директоре «железнодорожников» Владимире Леонченко.

«Я согласна с утверждением, что пока Леонченко не уберут с должности, ничего не изменится. Леонченко не находится у руля, он работает подписантом. Но подписант зачем-то нужен. Поэтому нормальной работы ждать не приходится. У Бориса Ротенберга нет опыта офисной работы. Его кандидатура не кажется подходящей.

Когда ждать снятия? Никогда. Я не жду никаких перемен в «Локомотиве» и отчаялась. Все будет очень плохо», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В этом сезоне РПЛ «Локо» с 13 очками идет на 14-м месте.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Ольга Смородская
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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