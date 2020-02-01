Бывший помощник Клоппа Бувач стал спортивным директором «Динамо»

Босниец Желько Бувач назначен на пост спортивного директора «Динамо», информирует пресс-служба клуба. Срок действия соглашения — 2,5 года.

Ранее он работал помощником Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Вместе с ним же Бувач выступал за «Майнц» и впоследствии вывел этот клуб в Бундеслигу.

— Желько Бувач прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач. Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.