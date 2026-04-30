Попов: «Жена была беременна, ездили к врачу на метро, потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов!»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» поделился мнением о московском метро.

— Бывали ли вы в московском метро?

— Один раз, когда играл в «Спартаке», попали в большую пробку, а нужно было добраться до гостиницы. Еще помню, когда жена была беременна дочкой, ездили к врачу [на метро], потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов!

— Как вам российская медицина?

— В больницах к нам всегда относились хорошо. Медицина у вас на отличном уровне. Меня даже как-то просили привозить в Болгарию лекарства из России.

В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

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