Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кто, по его мнению, является главными конкурентами петербургского клуба в РПЛ.

«На данный момент — ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура — может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов», — цитирует Аршавина Sport24.

13 августа «Зенит» сыграет с ЦСКА в 5-м туре РПЛ. Начало — в 17.00 мск.

После 4-х туров ЦСКА и «Спартак» делят первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Зенит» с 8 очками идет 4-м, «Ростов» расположился на 6-й строчке.